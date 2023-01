(VIDEO) Presidente de ANDECLIP: Una cosa somos los médicos y otra las clínicas; nunca han negado servicios a pacientes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Una cosa somos los médicos y otra son las clínicas”, esas fueron las palabras del presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), Rafael Mena, antes de asegurar este miércoles que hasta el momento ninguno de sus centros de salud han dejado de recibir pacientes ni les han negado los servicios.

Puntualizó que no sabe si en algún momento tendrán que unirse al Colegio Médico Dominicano (CMD) y paralizar los servicios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) si no logran un acuerdo en que esas entidades reajusten el pago de los servicios, pero hasta ahora han resistido utilizar ese método de reclamo para beneficios de los pacientes.

“Ustedes no conocen ninguna clínica que como tal haya negado el servicio a un paciente que haya ido, porque una cosa somos los médicos y otra las clínicas, hasta ahora ninguna le ha dicho a un paciente yo no lo voy a recibir ni le voy a dar los servicios de laboratorio, rayos x, ecografía, tomografía, resonancia magnética y ese tipo de cosas”, explicó.

Al ser entrevistado por los periodistas Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el galeno precisó que hasta ahora lo que le habían ofrecido las ARS es un aumento de 6% en rayos x y laboratorio y un 12 % en el resto de los servicios, “lo que no es posible”.

Dijo que se debe esperar qué ocurrirá hoy en la reunión que sostendrán en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) con los distintos actores del sector, pero adelantó que mantienen la exigencia de un reajuste del 25 % en todas las áreas de servicios de las clínicas.

Eliminación de las ARS

Al ofrecer su parecer respecto a la idea de que todos los dominicanos pasen a inscribirse en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), de modo que las ARS queden fuera del juego, el presidente de ANDECLIP aseguró que para que suceda algo como eso primero se debe cambiar el Estado.

“No mientras exista el capitalismo porque el capitalismo es precisamente libre empresa, entonces si se crea el monopolio estatal en un sistema que no sea socialista no se puede, no se puede mezclar una cosa con la otra”, manifestó.

