(VIDEO) Presidente de Comisión Justicia del Senado dice Congreso no puede investigar CC por rumores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, legislador Pedro Catrain, dijo este jueves que el Congreso Nacional no puede investigar a la Cámara de Cuentas “sobre la base de rumores públicos”.

Catrain, senador por Samaná, reiteró que el Congreso, en su rol fiscalizador, no debe actuar en base a rumores, sino con “situaciones ciertas”, refiriéndose a las denuncias en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, sobre supuesto acoso que debe indagar la comisión que dirige el legislador.

“Nosotros (senadores) tenemos la función de fiscalizar, pero fiscalizar sobre cosas que sean ciertas. No hay una denuncia, no hay una carta y no hay nada sobre acoso sexual”, sostuvo Catrain al insistir en que todo el embrollo es un rumor público y mediático.

El congresista basa sus opiniones en alusión a expresiones de los presidentes de las Cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, quienes han desmentido que la reunión que sostuvieron con miembros de la Cámara de Cuentas se haya basado en denuncias de acoso.

En ese sentido, el senador manifestó que la comisión que dirige, apoderada para conocer el caso, debe analizar la situación y determinar si investigan o no, pero dejó claro que, en su opinión personal, el Congreso debe tener una denuncia formal para iniciar las indagatorias.

Asimismo, destacó que el papel del Congreso debe ir enfocado a fortalecer las instituciones públicas a través de la fiscalización.

Tras sus opiniones, los voceros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo en el Senado, Yvan Lorenzo y Dionis Sánchez, deploraron los comentarios de Catrain al decir que si postura establece “un mal precedente” para las investigaciones futuras.

Tras conocerse el supuesto escándalo en la Cámara de Cuentas, el vocero Sánchez pidió al apoderar una comisión para investigar los señalamientos y, en consecuencia, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, determinó que sea el equipo de justicia quien desmenuce la situación.

