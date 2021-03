(VIDEO) Presidente CNTU pide a choferes no alterar pasajes durante Semana Santa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, pidió los choferes afiliados a ese sindicato no alterar el precio de los pasajes durante Semana Santa, tomando en cuanta que las personas se desplazan con un presupuesto calculado que podría alterarse.

Asimismo, llamó a los trabajadores del volante a manejar con prudencia a fin de garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros durante el viaje.

“No tomar bebidas alcohólicas, no usar celulares, no descuidar la vista, no rebases temerarios”, pidió el dirigente sindical.

Por otro lado, instó a las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias, tales como los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Defensa, el Instituto Nacional Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESSET), entre otras, insistir en su llamado a la prudencia de la población.