(VIDEO) Presidente CD insta a diputados hacer un esfuerzo para aprobar proyectos de interés nacional

View this post on Instagram

para aprobar proyectos de interés nacional EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho instó este jueves a los legisladores a hacer un esfuerzo por aprobar los proyectos que son de interés nacional, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamiento Humano. “Debemos colocarnos a la altura de las circunstancias, a la expectativa que tiene la sociedad dominicana hoy, en el marco de un proceso de reforma a todos los órdenes”, indicó Camacho durante la sesión de la primera legislatura extraordinaria del 2020. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord