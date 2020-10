(VIDEO) Presidente Cámara de Cuentas sobre anunciada renuncia: La estoy ponderando todavía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Cámara de Cuenta de la República Dominica (CCRD), Hugo Álvarez Pérez, reveló este lunes que aún está ponderando su renuncia del organismo fiscalizador, pese a que el pasado 18 de octubre anunciara que en una semana dejaría el cargo.

“La estoy ponderando todavía, no sé, todavía no he decidido”, respondió Álvarez Pérez a la prensa tras ser cuestionado sobre su anunciada renuncia, a raíz de las criticas hecha por el presidente Luis Abinader en su alocución de ese día.

“Particularmente estoy de acuerdo, si eso es favorable para el bien del país y allana el camino para que una nueva Cámara de Cuentas haga los trabajos, lo haré, de hecho, redactaré mi renuncia en las próximas horas para presentarla al Senado la próxima semana”, dijo el funcionario en ese entonces en una comunicación enviada a los medios, a solo minutos del discurso presidencial.

En su discurso, Abinader dijo que “la Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado”.

El pasado viernes el magistrado Álvarez Pérez acudió ante el despacho de la procurador general de la República, Miriam Germán Brito, para aportar informaciones requeridas por el Ministerio Público respecto a las declaraciones juradas de patrimonio de funcionarios y exfuncionarios que son investigadas por la Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabezan los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.