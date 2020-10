(VIDEO) Presidente Abinader se reúne con ejecutivos de la Sociedad Dominicana de Diarios

View this post on Instagram

El presidente Luis Abinader (@luisabinader), sostiene una reunión con representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), en el Palacio Nacional. Participan el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDS), y de El Nuevo Diario (@elnuevodiariord), Persio Maldonado (@persiomaldonadosanchez), y los directores de Listín Diario, Miguel Franjul; de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada; y de El Día, José P. Monegro. El encuentro se efectúa en el Salón Los Trinitarios. #ElNuevoDiarioRD