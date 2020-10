(VIDEO) Presidente Abinader encabeza inauguración campus de servicios globales de entidad financiera

View this post on Instagram

El presidente de la República Luis Abinader (@luisabinader), acudió este lunes a la inauguración del Campus Global de Servicios de Scotiabank en el Parque de Zona Franca de Las Américas. La obra costó 80 millones de dólares y generará más de 2,000 empleos cuando opere a plena capacidad. #ElNuevoDiarioRD #luisabinader