(VIDEO) Presidente Abinader: “El pasado es corrupción e impunidad, no miren pa’ tras”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este domingo que el pasado es corrupción e impunidad, aseverando todos sus seguidores que “no miren pa’tras”.

Tras su intervención en el acto de entrega de certificados a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader realizó los planteamientos de problemas que afectaban al país durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, como respuesta a los constantes bombardeos que este partido realiza a su gestión

“El pasado es desfisfarro e ineficiencia, no miren pa’tras. El pasado es atrasos y pobreza, no miren pa’tras. El pasado es abuso de poder, no miren pa’tras”, ponderó en medio de su discurso.

Agregó que el país debe mirar hacía delante, mostrando las cosas que han podido lograr en su gestión para que el pueblo pueda tener una vida digna.

En la actividad 8,678 butacas fueron ocupadas por los perremeísta quienes llegaron al pabellón Virgilio Travieso Soto vestidos de blanco, mientras que su presidente Luis Abinader, llegó luciendo un traje negro cumpliendo el dirigido marketing político.

Relacionado