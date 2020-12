(VIDEO) Presidente Abinader asegura en RD los turistas están más seguros que en sus países de origen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este viernes que el Gobierno ha implementado medidas para mantener el coronavirus bajo control y así asegurar que en el país los turistas están más seguros que en sus países de origen.

El mandatario manifestó, durante el acto de inauguración del complejo hotelero Hilton La Romana All Inclusive Adults & Family Resort, ubicado en Bayahibe, que esa afirmación se observa en las estadísticas que las autoridades publican todos los días.

“Estamos tomando todas las medidas y recomendaciones que han hecho organismos internacionales y nacionales”, indicó el jefe de Gobierno, al resaltar que el país ha sido felicitado por la Organización Mundial de la Salud, ante el manejo de la pandemia. “Hemos logrado bajar el nivel de riesgo que los norteamericanos informan a sus viajeros de cuatro a tres lo que nos ha ayudado bastante”, agregó.

Asimismo, el mandatario reiteró que este es el mejor momento para invertir en el país, al tiempo que dijo al sector turismo que “no solamente vamos a salir de esta crisis, sino que saldremos más fuertes que nunca”.

Abinader hizo un recorrido acompañado del ministro de Turismo, David Collado, junto a los principales ejecutivos de la cadena hotelera, Bruce Wardinski, presidente y consejero delegado de Playa Hotels and Resorts; Fernando Mulet, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo y Adquisiciones; Gregori Maliassas, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones.

El complejo hotelero está conformado por dos hoteles, el Hilton All Inclusive Adults Only, sólo para adultos; y el Hilton All Inclusive Family Resort, dirigido a la familia. Ambas instalaciones aportan 774 nuevas habitaciones y más de 500 empleos.

Los hoteles, están ubicados estratégicamente a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y cerca de los principales campos de golf de la zona.

Actualmente, la cadena cuenta con 1500 empleados en el sector hotelero de la región, y a medida que continúe la tendencia en aumento, el crecimiento del empleo se doblará a más de 4 mil puestos de trabajo, aseguran sus ejecutivos.

En el acto, igualmente estuvieron presentes las gobernadoras Martina Pepén, de la provincia La Altagracia y Jacqueline Fernández Brito, de La Romana.

