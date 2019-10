(VIDEO): Presidenta de coalición cuestiona eliminación del escudo a la bandera nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –La presidenta de una coalición de cinco partidos emergentes, Sandra Castillo, cuestionó este miércoles la eliminación del escudo del centro de la bandera nacional, alegando que representa la fe y la cultura de los dominicanos.

“Juan Pablo Duarte, un patriótico y apostolado en la política lucho para eso, no sabemos quién quiere quitar el escudo y la biblia, no se trata de una religión pero esto es un pueblo de fe, cada día vemos cómo se genera más violencia en las escuelas, no pueden quitar eso”, indicó.

Castillo, también defendió la institucionalidad de RD para que en el país haya más “justicia social”, asegurando que el actual panorama político trae nuevas esperanzas al país.

Al referirse a la coalición que preside dijo que va rumbo al 2020 y que su objetivo principal es llamar a la unidad y a la paz social.

Agregó que la coalición, integrada por cinco movimientos políticos, trabajará para convertirse en la tercera fuerza y que en la actualidad hay más de 200 mil personas inscritas.

“Detrás de esta fuerza hay algo nuevo estamos hablando de verdaderos líderes comunitarios que trabajaran en beneficio del país” señaló

