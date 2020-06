(VIDEO) Presidenta Asociación de Cunicultores fue juramentada en la Fuerza del Pueblo

View this post on Instagram

Con la presencia del expresidente Leonel Fernández(@leonelfernandez ), se juramentó de manera formal Dairy Guante, presidenta de la Asociación de Cunicoltores y esposa del agrónomo Casimiro Ramos, recién designado asesor agrícola del Poder Ejecutivo y coordinador del Programa Nacional de Siembras de Cultivos a ciclo corto. Guante, declaró que tuvo que elegir entre el amor y los valores, y que decidió los valores, porque para ella, estos son innegociables. #elnuevodiariord