(VIDEO) Presentador Erick Cuesta explica por qué la gente no logra enfocarse en su propia vida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y presentador de televisión puertorriqueño Erick Cuesta sostuvo que el ser humano hoy en día no está enfocado en su propia vida porque está demasiado expuesto a información y a la vida de los demás, y es por ello que se distorsiona su realidad y no logra terminar de concentrarse en sí mismo.

“No logro terminar de vivir mi vida cuando ya me estoy fijando en la de los demás, no termino de ponerme los zapatos que me he comprado, cuando ya me estoy fijando en los que se puso el hijo de Juana, ¿y entonces qué pasa?, no vivimos nuestra vida al máximo ni podemos ayudar a los demás a vivir la suya”, expresó.

Cuesta emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Señaló que a ese exceso de información al que está expuesto el ser humano se le han sumado las redes sociales, las que juegan un papel protagónico en desvirtuar la realidad de cómo se ven las personas, de qué hacen en su vida y cómo lo hacen.

“Tenemos un ojo leyendo y otro repasando, velando lo que hace el vecino. Miren señores, vamos a enfocarnos en nosotros, cuando usted se hace y se deshace usted mismo, pues aprende de sí, se conoce, sale a la calle y nada le da miedo, se enfrenta a cualquier persona, pero es porque usted se conoce, se quiere, se respeta”, sugirió.

También, el comunicador indicó que hay un niño interior que vive en cada adulto y es la voz del inconsciente que grita cada vez que la personas ha perdido su propósito de vida, por lo que cada individuo es capaz de darse cuenta cuando no está bien.

Aseguró que constantemente su niño interno le va diciendo quién es él en esencia, de dónde viene y a dónde va, al margen de las redes sociales, entornos de trabajo y otros escenarios, razón por la cual considera que las personas deben detenerse a escuchar la voz de su inconsciente.

“Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, eso es lo que logra ese niño interior ahí dentro y yo creo que si nos enfocamos totalmente en eso este mundo fuera perfecto”, consideró.

En ese sentido, Cuesta recomendó a las personas que se enfoquen en sí mismas las 24 horas del día para que puedan aprovecharlas al máximo y vivir mejor.

