(VIDEO) Presencia haitiana en RD problema de “inmigración descontrolada o invasión sofisticada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presencia de miles de ciudadanos haitianos en la República Dominicana es de carácter migratorio el cual está asociado a problemáticas como el hambre y a una inmigración totalmente descontrolada, no así, a una invasión que es del tipo militar y que conlleva a rotura de relaciones entre ambas naciones.

“Mirándolo desde el punto de vista y respetando siempre la misión del otro, aquí no hay una invasión, porque no hay problemas de carácter irreflexivo, es decir, militar y diplomático, lo que yo veo es una inmigración totalmente descontrolada por el hambre”, sostuvo el historiador Félix Paniagua.

El historiador emitió estas declaraciones durante un panel debate sostenido conjuntamente con el Dr Robert Cabral, en una entrevista realizada por el periodista Mariano Abreu en el programa enfrentado, el cual se transmite de lunes a viernes por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sin embargo el doctor Robert Cabral, coordinador de Acción Patriótica, sostuvo que en República Dominicana no se aplica el término de invasión militar o de ocupación territorial, aunque ciertamente, expresa que es otra modalidad de invasión la cual es muy sofisticada.

“Es una modalidad muy sofisticada dirigida por inteligencias internacionales, las mismas potencias que fueron las que establecieron el destino de la isla de la Hispaniola, y en esas atenciones organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) vinieron al país a imponerle al presidente dominicano la aceptación de todos los haitianos ilegales”, indicó Cabral.

Asimismo, Cabral sostuvo que la invasión en la actualidad es real debido a que hay territorios ocupados en todo el país, asegurando que hordas haitianas descontroladas sustituyen a la población dominicana.

Construcción de muro en la frontera

Al ser preguntado sobre la construcción de un muro fronterizo, el historiador Demóstenes Paniagua dijo que con esto no se resolvería la problemática de la migración haitiana.

“No, no se resuelve. Todo lo que a mí me de capacidades de permitirle inmovilidad a mi adversario yo voy de acuerdo. Osea un muro controla, pero no todo, no controla”, aseveró el general.

Igualmente expresó, que una de las medidas que podría contribuir en detener la inmigración de haitianos es evitando que estos se empleen en el país.

“Lo que más puede controlar, desde mi visión, es tratar de evitar que el haitiano se emplee, se le permita empleo de este lado”, subrayó Demóstenes Paniagua.

Soluciones para frenar la inmigración haitiana

El doctor Robert Cabral planteó que una de las soluciones más factibles para este tema es la creación de políticas fuertes de expulsión para haitianos ilegales, y solo dejar los que pueden ser mano de obra legal y necesaria.

Mientras que Demóstenes Paniagua planteó que hay que aplicar la ley 285-04, Ley de Migración, de la manera más drástica, y evitar la contratación de mano de obra haitiana.

