(VIDEO) Predicador dice depresión no es una enfermedad, sino “un espíritu de tristeza”

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez definió la depresión como un vacío existencial caracterizado por la presencia de un “espíritu” llamado tristeza, que llega muchas veces cuando la persona atraviesa una situación difícil en su vida, convirtiéndose en un enemigo silente que puede dejar resultados nefastos.

“La depresión es un espíritu, no es una enfermedad, y hasta que la gente no le entrega eso a Cristo, las cosas no cambian”, expresó.

Núñez emitió sus planteamientos mientras conducía el programa “Cristianos en Confianza”, el cual se transmite a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones en el minuto 01:10).

Declaró que para este mal no existe una cura material, y que muchas veces lo único que los doctores pueden hacer por una persona depresiva es darle medicamentos para dormir, mas no brindarles la alegría que les hace falta, indicando que eso es algo que solo la fe en Dios puede lograr.

“El único que tiene la capacidad de tomar todo lo malo y convertirlo en bueno es Dios, no hay nada que pueda cambiar tu situación”, expuso.

El evangelista explicó que la depresión es un mal silente que llega de manera imprevista, no tiene preferencias sociales y simplemente ataca cuando la persona está vulnerable, llevándola a contemplar el suicidio como una salida a sus problemáticas.

En ese mismo sentido, tomó como referencia al cantante canadiense Justin Bieber quien, según su versión, fue una persona criada bajo la doctrina cristiana, y luego de alejarse de sus creencias cayó en depresión, y hoy el joven cantante, de 28 años, es un ejemplo viviente de que la única cura a este mal es aferrarse a la vida en Cristo.

“Él reconoce y dice, era espiritual lo mío, yo usaba drogas para parar la depresión, no hubo carro, ni público que pudiera llenar el vacío que él tenía, pero vemos un Justin Bieber que está lleno de la gloria de Dios, porque el único que pudo quitar de raíz su depresión fue Jesús”, enfatizó.

El predicador hizo un llamado a todo aquel que está pasando por una situación difícil, a que no se deje alimentar por el espíritu de la tristeza, pues el único objetivo de este es tumbar a los no creyentes, y por esta razón, recomendó a sus televidentes a no dejar de creer en Dios

