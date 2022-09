(VIDEO) Precios bajos pero pocas ventas según comerciantes del Hospedaje Yaque en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Aunque el precio de algunos artículos de la canasta familiar han mostrado un ligero descuento los comerciantes del Hospedaje Yaque en Santiago aseguran que las ventas permanecen lentas.

“Están bajando sí, pero la venta está un poco lenta”, dijo uno de los vendedores al ser abordado por la prensa de El Nuevo Diario.

José Aristy, también señaló la poca presencia de los ciudadanos en los comercios y aseguró que es producto a la mínima circulación de dinero en las calles.

“Han bajado, pero la venta está floja, no hay mucha producción, ahora mismo los transeúntes, los que compran, tú ves el mercado que está flojo, eso quiere decir que no hay mucho dinero, no se está vendiendo bien”, indicó.

Por otro lado, José Manuel López expresó que “No se está vendiendo, está viniendo poca gente aquí, los precios se han mantenido estables, pero el mercado está feo”.

Otro vendedor, quien no dio a conocer su nombre, manifestó que dos semanas anteriores la situación era peor pero que por lo menos en su negocio, los últimos días la situación ha mejorado.

“La venta está buena, hay muchos artículos que han bajado, esto estaba medio raro hace dos semanas, pero de dos semanas para acá la cosa ha mejorado bastante, los precios están muy estables”, precisó.

Con relación al pollo Franklin Batista manifestó que también bajo pero que sus compradores no han incrementado el consumo.

Por su parte, José Rodríguez resaltó que la carne de cerdo, chivo y res, aumentaron sus precios y que en el caso de la última de 140 subió a 170.

El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, mostró en esta semana una tabla con el registro de productos que presentaron disminución.

Entre estos se encuentran; la botella de aceite de oliva de 250 mililitros de 289.98 pesos a 268.32 pesos, para una reducción de 21.66 pesos.

El galón de aceite de soya de 752.68 pesos a 739.14 pesos, para una diferencia de 13.54 pesos, el salami súper especial bajó la libra de 129.31 pesos a 118.32 pesos, con una reducción de 10.99 pesos. Asimismo los precios de cuatro marcas distintas de leche en polvo registraron bajas de hasta 10.21 pesos.

