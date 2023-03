(VIDEO) Precandidato a diputado dice da pena mayoría de legisladores vayan a blindar negocios al Congreso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Jiménez, sostuvo que en el país hay una realidad en torno a los legisladores que da pena, y es que la mayoría iría al Congreso de la República a blindar sus negocios de bancas de lotería y otra índole, en lugar de legislar a favor de la gente.

Dijo que tiene aspiraciones por la diputación de la circunscripción tres de Santo Domingo Este porque tiene proyectos reales que van en beneficio de la población, y no para blindar sus negocios o los de otros.

“Nuestras aspiraciones no son para blindar empresas ni negocios, y si no voy a blindar las mías mucho menos me voy a prestar para blindar las de otros, que eso quede totalmente claro, nosotros somos transparentes”, puntualizó.

Jiménez fue entrevistado por los comunicadores Milcíades Guevara, Carlos Lara y Víctor Manuel Guerrero, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Dijo que sus aspiraciones no son fortuitas, sino construidas a base de una carrera política que ha venido desarrollando en casi 20 años en el ejercicio político, y es por ello que cree que está preparado para poder legislar en favor de su demarcación y del país.

“Tenemos proyectos que van a beneficiar a la gente y es por eso que nosotros nos alzamos con estas aspiraciones para lograr ese objetivo que más que el de Jorge Jiménez es un objetivo colectivo”, agregó.

Aseguró que junto a su equipo de trabajo ha venido desarrollando una campaña limpia y con sus propios recursos, con los mismo que también dijo que han realizado una serie actividades sociales y deportivas en la comunidad.

“Hemos tenido que sacrificar nuestra familia, nuestra economía y nuestras empresas, o sea que nosotros estamos preparados para no recibir financiamiento ilícito, porque si hasta el día de hoy hemos llevado una campaña que ha tenido éxito con el favor de la gente y lo poco o mucho que tenemos, en la recta final no vamos a venir a empañarnos”, sumó.

Relacionado