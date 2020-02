(VIDEO) PRD presenta a Domingo Contreras como candidato a la Alcaldía del DN tras renuncia Hugo Beras

View this post on Instagram

Momento en que llegan al acto de apoyo de 37 candidatos a regidores, el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras (@domingocontreras_), y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado (@miguelvargasm). La actividad se desarrolla en un hotel de la capital dominicana. Dichos candidatos a ediles formaban parte de la candidatura de Hugo Beras (@hugoberas), quien renunció en el día de ayer. #elnuevodiariord