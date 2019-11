(VIDEOS) PRD inicia su Convención Nacional de Delegados

View this post on Instagram

El Partido Revolucionario Dominicano ( @miprd2020 ), se apresta a iniciar su 37 Convención Nacional de Delegados, donde inscribió 1,846 delegados , presentes 1,121 para un porcentaje de asistencia 60.73 por ciento para el quórum comprobado por la técnicos de la Junta Central Electoral, donde se ratificarán las alianzas, y anunciarán el acto de proclamación a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial. El acto está siendo celebrado en el Pabellón de Voleibol Estadio Olimpico donde cientos de ciudadanos de todo el pais llegaron para ese acto. #elnuevodiariord