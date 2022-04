(VIDEO) Posponen juicio joven supuestamente sufrió violencia de género

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Nastasha Llenas, víctima de violencia de género supuestamente por su exesposo, se presentó este jueves ante la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional para conocer el juicio de fondo de su caso, pero no se pudo concretizar, puesto que el imputado no acudió a la audiencia, alegando que se encontraba indispuesto de salud, según dijo la denunciante.

El juez, identificado como Miguel Alfredo Destro Tapia, decidió posponer la audiencia para el próximo martes 20 del mes en curso.

La supuesta víctima, quien se mostró impotente ante el reenvío, sostuvo que su caso lo han dejado en el olvido, debido a que lleva tres años en este proceso legal y aún su victimario no ha recibido ninguna condena.

“Aguanté cinco años de violencia durante mi matrimonio en todos los niveles, física y mental, pero no me han hecho justicia, a mí no me aceptaron fotografías, ni documentos clínicos de la anoche que él intentó estrangularme y mucho menos un audio que logré grabar mientras él me perseguía por las escaleras del edificio”, contó , al tiempo que cuestionó el sistema de justicia del país.

Dijo que Destro supuestamente la catalogó de loca, asegurándole que la Fiscalía no le iba a prestar atención a sus palabras.

“Cuando él se da cuenta que yo tenía la grabación se abalanzó contra mí y me pega en la cabeza, fui hospitalizada y a partir de ese momento, me fui de la casa”, sostuvo la supuesta víctima.

Asimismo, denunció que la abogada del imputado, Sonia Marlene Guerrero, la habría amenazado con exponer esas fotografías en pantalla ante el tribunal.

