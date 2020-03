VÍDEO: Posponen el Jazz-Thunder por Rudy Gobert, posible portador de coronavirus

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- A minutos de empezar el juego de NBA entre los Jazz de Utah y Oklahoma City de la noche de este miércoles, tuvieron que evacuar la arena de emergencia debido a que Rudy Gobert, jugador del Jazz, presentó síntomas de Coronavirus.

Minutos de tensión y desconcierto se vivieron en Oklahoma, ya que todo estaba listo, los jugadores en la duela y los oficiales a punto de lanzar el balón al aire, cuando vino el anuncio. Se le pidió a todos los presentes que abandonaran el Chesapeake Energy Arena y tanto jugadores y demás miembros y directivos de la NBA hicieron lo propio.

Por su parte, Emmanuel Mudiay, compañero de vuelo y habitación de Rudy Gobert, fuero llevado al Centro Médico Mercy en el centro de Oklahoma para ser examinados y detectar si portan el virus.

Jazz-Thunder game has officially been postponed. Fans have been asked to leave Chesapeake Energy Arena. pic.twitter.com/i0rm4khahI

