(VIDEO) Por sufrir parálisis facial, Justin Bieber cancela varios conciertos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – A través de sus redes sociales, el reconocido cantante Justin Bieber anunció que pospondrá algunos de los conciertos que componen su gira ‘Justice World Tour’ debido a la enfermedad de Lyme que padece, provocándole también una parálisis facial a causa de un virus que impide mover la mitad derecha de su cara.

“Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oido y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis”, dijo en un video en sus redes sociales donde mostró cómo luce su rostro.

Bieber subió un mensaje escrito en una historia en su cuenta oficial de Instagram que dice: “No puedo creer que esté diciendo esto. Hice todo lo posible para estar mejor, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer los próximos ‘shows’ por órdenes médicas. A toda mi gente, los amo mucho. Voy a descansar y a estar mejor”.

El cantante canadiense, quien estaba a punto de iniciar su gira para promocionar sus dos últimos álbumes Change y Justice, tenía previsto comenzar en Toronto, pero por problemas de salud y recomendaciones médicas canceló las dos presentaciones del 7 y 8 de junio, al igual que el concierto de Washington DC, el día 10 de junio. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que volverá a dar sus conciertos.

La gira Justice World Tour fue programada para el año 2020; sin embargo, la pandemia hizo que se la pasaran para 2021, pero en este año se volvió a reprogramar para 2022. Por ahora, su recorrido por Suramérica está programado para el 4 de septiembre de 2022, donde tendrá un paso por el festival Rock in Río, en Brasil, luego pasará a Chile el 7 de septiembre y finalmente, el 10 de septiembre, cerrará con un concierto en Buenos Aires, Argentina.

La enfermedad de Lyme que padece Justin Bieber

En 2020, el cantante de pop reveló por medio de sus redes sociales que le había diagnosticado la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas.

“Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, escribió Justin Bieber en su cuenta de Instagram en 2022.

Además, añadió en el mensaje: “No solo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y al conjunto de mi salud”.

Un signo característico de esta enfermedad es una lesión cutánea que se denomina eritema migratorio. Además, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica puntualiza que un pequeño porcentaje de pacientes que han sufrido la enfermedad de Lyme pueden sufrir un síndrome posinfeccioso que se caracteriza, sobre todo, por astenia (debilidad y fatiga) duradera a pesar de haber recibido un tratamiento adecuado.

Sin embargo, esta no es la única que ha afectado al cantante, ya que también tuvo un caso grave de mononucleosis infecciosa crónica. Esta enfermedad es causada por el virus Epstein-Barr, que se transmite a través de los fluidos como la saliva.

Relacionado