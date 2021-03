(VIDEO) ¿Por qué son infieles los hombres y las mujeres?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor y terapeuta, Manuel Beltrán, explicó que tanto los hombres como las mujeres incurren frecuentemente en la infidelidad, pero en el caso particular del hombre, indicó que es infiel y machista por un asunto de cultura, mientras que la mujer es infiel porque llega a enamorarse o por una cuestión de venganza.

“La mujer es infiel por dos motivos: primero porque se enamora o le atrae otra persona y acaba siendo infiel, y la segunda es porque quieren vengarse del marido”, indicó.

En cuanto al hombre, señaló que los mismos son infieles por una cuestión de crianza y que esto varía dependiendo la región del mundo en que se encuentren, y en ese sentido, indicó que en República Dominicana muchas madres son responsables de criar hombres infieles y machistas al criarlos de una forma sexista.

Por otro lado, la psicóloga clínica Laurie Peña y la comunicadora Paloma de la Rosa, coincidieron en que el hombre o la mujer llegan a ser infieles porque su pareja dejó de alimentar la relación con detalles, o en su defecto, no le brindó a la otra persona lo que deseaba en el aspecto sexual.

Beltrán, Peña y De la Rosa emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Yo pienso que hay personas que te dan razones para ser infiel. A veces tú puedes amar mucho y estar disponible para el otro, pero esa persona quizás hace cosas que te hacen mirar para otro lado”, indicó la comunicadora.

El galeno también estuvo de acuerdo en que la vida de pareja debe alimentarse constantemente, porque asegura que cuando la pareja tiene lo que desea no da oportunidad a que llegue un tercero a la relación, y explicó que se dan muchos casos de personas insatisfechas sexualmente porque conocen poco sobre sexualidad.

“Aquí hay un tema que nadie toca porque parece que es tabú hablar y es el sexo, si una pareja no funciona sexualmente, apaga y vámonos”, expresó.

En ese sentido, la psicóloga Peña explicó que cuando no se tiene un conocimiento previo de lo que es la sexualidad, las personas no tienen cómo conocerse sexualmente porque desconocen las emociones que pueden experimentar a través del sexo.

“Si yo no tengo una educación sexual, entonces yo no tengo cómo conocerme, no sé cómo yo puedo experimentar qué es mi cuerpo, cuáles son las emociones que se emiten a través del mismo, pero sobre todo, cuáles son esas cosas que yo ando buscando”, agregó.