(VIDEO) ¿Por qué no debes comparar a tus hijos con otras personas?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora y terapeuta familiar, Ana de Jesús Cornielle, indicó que para criar a los hijos es muy importante que los padres les dediquen tiempo de calidad, pero sobre todo, debe evitar compararlos con otras personas para no afectar su autovaloración.

“Nunca comparar a nuestros hijos con otros, ni siquiera con su propio hermano, cada niño es diferente aunque se críen en el mismo hogar. A veces decimos ‘¿por qué tú no eres como tú hermano?, ¿por qué tú no eres como el vecino?’, pero no debemos permitir esas cosas”, manifestó.

Méndez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Expresó que a veces los padres son quienes le bajan el autoestima a sus propios hijos porque caen en el error de compararlos y no se detienen a pensar que con la acción están afectando la valoración del pequeño, pudiendo esto crearle dificultades que se reflejen en su adultez.

Explicó que se puede ayudar a mantener una buena autoestima en el niño o adolescente “no descalificando todas sus acciones y reconociendo sus méritos”, lo que ayuda a prepararlo para vivir en sociedad.

Aclaró que no se debe premiar a los hijos en cada momento y mucho menos con regalos o dinero, pero sí indicó que es necesario felicitarlos, darle un abrazo y cualquier otra gesto que denote cariño.

“Cuando los niños hacen una cosa positiva tenemos que elogiar, tenemos que premiar, puedes decirle cosas como ‘eso está bien, eso está bien por ti’, o sea, una recompensa”, sugirió.

Añadió que cuando se necesite corregir, es muy importante no dejar pasar el momento y hacerlo, porque también es fundamental al momento de criar que los niños conozcan los límites, pero resaltó que se debe hacer “de forma positiva para evitar traumas que puedan afectar el desarrollo de sus hijos”.

