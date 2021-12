(VIDEO) ¿Por qué muchas personas no logran encontrar su propósito de vida?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escritor y productor de televisión venezolano Carlos Mesber consideró que hay muchas razones que desvían a alguien de encontrar su verdadero propósito de vida, y sostuvo que las familias son algunas de ellas, quienes sin saberlo pueden llegar a afectar todo el futuro de una persona.

“Por el miedo, el qué dirán, la cultura, la sociedad, ¿por qué cualquier cosa banal puede ser más importante que la felicidad de tu propio hijo, marido, mujer o familiar?, en vez de apoyar ese bello deseo o talento que tiene algún niño, a ti no te parece, no va de acuerdo a lo que tú quieres como mamá, papá o sociedad, o con lo que tú no pudiste hacer”, expresó.

Mesber emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, dijo que los niños nacen con muchos talentos y una misión especial, sin embargo, en su camino, los padres o cualquier persona cercana, puede desviarlos de encontrar su propósito de vida, porque han sido influenciadas por la cultura de sus pueblos o viejos anhelos que no pudieron cumplir.

“Te empiezan a decir que tú no puedes hacer eso por que se ve mal, hay un hombre en algún pueblo que quiere ser diseñador, entonces la mamá no quiere porque eso no es de muchachos, hay muchas razones porque la gente se desvía de su propia pasión y el miedo es una de las principales”, consideró.

También, el autor de “El libreto de tu vida lo escribes tú” sostuvo que cuando las personas logran conocerse realmente y viven en el amor pueden romper con sus miedos y no habrá quien pueda tumbar su autoestima.

“Cuando tú te empiezas a mirar a ti misma de una buena manera, esa es la manera en la que te va a ver el mundo”, agregó Mesber.

Ante la pregunta de cómo la persona logra transformar los aspectos negativos a su favor, el empresario consideró que hay muchas técnicas para ello, no obstante, consideró que la mejor manera es vivir en el amor.

“Yo tengo un año viviendo en el amor y me siento maravilloso todos los días, porque cuando vives en el amor entiendes todo, hay empatía, no hay pensamientos negativos, no peleas, no discutes, tratas de arreglarlo todo y es simplemente que te amas, cuando te amas tú, pues amas todo”, expresó.

