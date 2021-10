(VIDEO) ¿Por qué las personas suelen poner etiquetas a la ligera?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga y escritora española Patricia Ramírez sostuvo que el cerebro humano tiene una necesidad de clasificar y ordenar, por lo que las personas hacen juicios de valor enseguida de que conocen a alguien como una manera de saber con quien se debe relacionar o con quien no, lo que calificó como “un grave error”.

“Hoy sabemos que cuando nos presentan a alguien solo tardamos siete segundos en hacernos una idea sobre la inteligencia académica de la persona, su orientación sexual, su nivel sociocultural, su nivel socioeconómico, su grado de conformismo, su ideología política, de todo eso sacamos conclusiones en siete segundos sin conocer a alguien”, indicó.

Ramírez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 03:09).

La especialista en el tema expuso que la imagen que una persona proyecta puede que no esté relacionada a como realmente es por dentro, no obstante, debido a que existen una serie de estereotipos que ayudan a clasificar a la gente, a veces se pierde la oportunidad de tener relaciones bonitas con alguien que vale mucho la pena.

La también conferencista explicó que las personas se ven tan influenciadas por las etiquetas hasta el punto en que se limitan en distintos aspectos de su vida, lo que les impide que puedan hacer elecciones en función de las cosas que de verdad les gustan.

“Una persona que tiene la percepción de que es vaga, floja, que no tiene nada interesante que ofrecer a los demás, de que no es una persona creativa, pues seguramente deja de comprometerse con hábitos de vida saludable, no va ser capaz de tener disciplina”, manifestó.

En tal sentido, explicó que las etiquetas hacen que la persona se comporten bajo una identidad que muchas veces no le corresponde, porque es una imagen que se crearon los demás de ella, y porque el propio individuo en ocasiones tampoco se ha esforzado en validar si es la correcta o no.

Para saber más sobre lo que comentó Ramírez te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

Relacionado