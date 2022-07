(VIDEO) ¿Por qué la lactancia podría evitar que tu hijo se convierta en delincuente?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Banco de Leche Humana doctora Josefina Coen del Hospital Universitario de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA), Santiago Martínez, aseguró que han podido comprobar a través de estudios, que las personas que recibieron lactancia materna durante su infancia tienen menos probabilidades de convertirse en delincuentes cuando crecen.

Explicó que esto se debe a que el vínculo creado con la madre en este proceso hace a los jóvenes más afectivos y afables, porque cuando tiene al bebé en sus brazos para lactarlo, el apoyo expuesto se convierte en un plus, que extiende los beneficios de la leche materna a lo largo de toda su vida.

En una entrevista realizada por Joselyn Sánchez y Rafael Cisneros en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Martínez precisó que además la leche materna fortalece las defensas de las crías receptoras, disminuye el riesgo de contraer infecciones respiratorias, diarreas, infecciones en el oído y anemia.

En el caso de las féminas; el pediatra sostuvo que lactar puede evitar el cáncer de seno; del que dijo se ha convertido en una epidemia en el mundo, debido a que 11 de cada 100 mujeres pueden padecerlo.

En ese sentido, recomendó que el apego madre e hijo se realice en la primera media hora después del parto, porque estimula la producción de oxitocina endógena, la placenta es liberada con mayor rapidez, disminuye el sangrado y la recuperación post parto es más rápida.

“El niño va recibir calostro que es la primera leche que se produce y es rica en inmunoglobulina y es lo que protege el recién nacido de las infecciones”, emitió.

Incentivo a la lactancia

El especialista comentó que desde hace un tiempo fue aprobada la propuesta de que el Hospital San Lorenzo de Los Minas se convierta en el segundo centro de acopio de leche humana de la República Dominicana; sin embargo, aseguró no se ha dado ningún adelanto para poner en marcha la iniciativa.

De igual forma, abogó para que desde los medios de comunicación se incentive la donación de leche para que a nivel nacional puedan existir otros bancos.

“Lo recomendable es que se hagan campañas que promuevan la lactancia materna, porque nosotros los pediatras y los obstetras también incentivamos a las madres para que den el seno, les explicamos los beneficios para ella, su hijo y para su familia, pero cuando están en sus casa el entorno comienza a decirle que tiene que ayudarse, que no es suficiente y eso va, en cierto modo, minando la confianza de la madre y teniendo duda de su capacidad para alimentar a su hijo”, externó.

Narró que el Banco de Leche Humana doctora Josefina Coen del Hospital Universitario de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA) empezó a funcionar en el 2011 y desde entonces ha podido beneficiar a más de 25 mil recién nacidos.

“El banco inició en el 2011, es el resultado de una colaboración entre el gobierno de Brasil con el gobierno dominicano. Hasta ahora hemos podido recolectar para el beneficio de nuestra comunidad de recién nacidos prematuros y de recién nacidos de altos riesgos unos 8,00 mil litros de leche, con los hemos logrado alimentar a más de 25 mil recién nacidos en más de diez años”, expresó.

Asimismo, explicó que las féminas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en una ficha que otorga el centro para poder certificar su estado de salud y poder habilitarla al momento de donar.

“Una ficha de donadora que implica que madre debe estar saludable, deben hacerse pruebas importantes como pruebas virales el HIV, hepatitis B y C, si la madre da positivo para algunos de esos agentes virales no está calificada para donar, porque aunque es leche va a ser pasteurizada y se van a liminar el 100% de las bacterias, aún así no están calificadas para donar”, emitió.

