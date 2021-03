(VIDEO) ¿Por qué fracasas en el amor?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El psicólogo clínico Abel Morel indicó ayer lunes que según investigaciones las relaciones amorosas que mejor funcionan son aquellas en las que las personas tienen una satisfacción plena de sus necesidades psicológicas, y que además llegan al romance con un claro concepto de lo que es el amor.

“Fracasamos en el amor por muchas razones y la primera es que no tenemos un concepto claro de lo que es el amor. Vamos a una relación con una idealización muy alta de lo que es el amor, creemos que el amor es sufrir y soportar, sin embargo no es así”, indicó.

Morel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 05:25).

Explicó que desde el punto de vista psicológico el amor es una experiencia afectiva que tiene variables sexuales y variables psicológicas, pero asimismo también tiene otros componentes que se deben tener presentes para que una relación funcione.

“El amor tiene muchas variables, tiene el Eros que es el erotismo y la pasión, tiene otro componente que es la Philia que tiene que ver con la amistad y el componente Ágape que viene de la concepción judeocristiana y se refiere al cuidado del otro”, mencionó.

Señaló que muchas veces las personas ignoran esas variables y se encuentran en una relación con una persona inapropiada, porque se basan en el criterio de selección que tuvieron en un principio para elegir esa pareja, y justificándose en ello se mantienen en la relación.

En ese sentido, explicó que las personas parten del narcisismo y al elegir a otro lo hacen en base a ese componente narcisista inconsciente, el cual asegura que los hace engancharse al identificar aspectos de sí mismos en la otra persona.

“De momento yo puedo conocer una persona que me dice ‘ay mira, me gusta Argentina’, yo me siento identificado porque también me gusta, y ahí enganchamos, puede ser algo a futuro o no”, explicó.

En ese orden, explicó que el fracaso en el amor sucede cuando las personas eligen a otra basándose en emociones básicas tales como “esa sensación de taquicardia o de maripositas en el estómago”, y no se detienen a pensar si esa persona le haría bien o no.

“Las investigaciones dicen que fracasamos porque elegimos mal, cuando elegimos lo hacemos de la cintura para abajo, pero no elegimos de la cintura para arriba”, aseguró.

Para conocer más sobre los aspectos que pueden hacer una relación fracasar señalados por el especialista en psicología, puede acceder al link y ver la entrevista completa.