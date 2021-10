(VIDEO) ¿Por qué es tan importante la inmunoalfabetización?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Marianela Casté Boscán, química e inmunóloga venezolana, las personas son los directores de su propio sistema inmunológico, el que dijo puede ser afectado por todo lo que maneja la mente del ser humano, como eventos estresantes y factores de comportamiento, y en ese sentido, señaló que la importancia de la inmunoalfabetización están en comprender la relación entre los sistemas nervioso central y de defensa del cuerpo.

“Necesitamos atravesar este periodo tan difícil sin enfermarnos, no solamente de COVID-19, si las personas están todo el tiempo ansiosas, deprimidas, vulnerables por un periodo largo de tiempo ese sistema inmunológico se va a suprimir, entonces ahí vienen las apariciones de otras enfermedades, de infecciones y posibles patologías”, explicó.

Casté Boscán emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Señaló que la inmunoalfabetización está basada en la psiconeuroinmunología, que es precisamente la rama de la medicina que estudia la interacción entre el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino.

“Estos tres sistemas se la pasan hablando todo el tiempo, no hay una cosas que ocurra en uno de esos tres sistemas que los otros dos no lo sepan inmediatamente, eso quiere decir que todo lo que manejamos con nuestra mente, con nuestra psiquis, todo ello va a influir directamente sobre la calidad del sistema inmunológico”, expresó.

En tal sentido, la doctora sostuvo que la inmunoalfabetización brinda un conocimiento transformador, que empodera a las personas, porque a pesar que el individuo se encuentre en circunstancias externas difíciles, como la que se vive actualmente con la pandemia, tiene el poder de mantener su sistema inmunológico activado.

La presidente honoraria de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología, indicó que el conocimiento científico también indica que el uso de la imaginación tiene una repercusión en la biología del organismo de la persona.

“Lo queramos o no todo el tiempo estamos imaginando, pero como no lo sabemos, más bien imaginamos cosas negativas como ‘ay me va a dar Covid y seguro me voy a morir porque me va a dar de la forma severa’, entonces todo eso tiene una repercusión en tu biología, particularmente en el sistema inmune”, expuso.

Dijo que a raíz de que se desató la pandemia diseñaron una herramienta que denominaron la “Imaginación Guiada” que colocaron de forma gratuita en su portal web www.miaevolution.com, y que ofrece mucha información relevante sobre el tema, la enfermedad de coronavirus y la vacuna.

