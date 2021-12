(VIDEO) ¿Por qué es importante establecer metas en la vida?

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Odalis Cedeño manifestó que las metas son importantes en la vida porque al establecerlas, las personas tienen un rumbo especifico para dirigirse, y aunque en el trayecto se pueden presentar situaciones no previstas, aseguró que muchas veces estas pueden servir de motivo de superación luego de establecidos los objetivos.

“Las metas no son más que esos propósitos que una persona se establece para lograr en un tiempo determinado, es decir, un lugar hacia donde llegar, hay algo que yo siempre digo, las metas no sirven de nada si tú simplemente corres y no disfrutas el trayecto”, indicó.

Cedeño emitió sus planteamiento en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 06:03).

Explicó que cuando se habla de metas es importante aclarar que no solo es establecerlas, sino elaborar un plan en donde se detalle cada paso que se pretenda dar.

“No es solo decir yo quiero llegar a Santiago, hay que establecer en qué tiempo yo pretendo llegar, ¿cómo voy a llegar, con quiénes cuento, qué recursos tengo, y qué voy a hacer cuando llegue?, porque si no me voy a cansar en el camino”, externó.

En otro orden, la terapeuta habló de los cambios en la vida de las personas, e indicó que siempre es bueno procurar que estos sean positivos, y que sirvan para el desarrollo personal.

“Es que si no hay algo positivo no es realmente un buen cambio”, sostuvo.

Relacionado