(VIDEO) ¿Por qué el suicidio es más frecuente en hombres si las mujeres tienden a ser más depresivas? 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Aunque se ha comprobado que las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir depresión porque tradicionalmente tienen más carga de trabajo, e incluso, un factor biológico que aumenta el riesgo de padecer la enfermedad, los casos de suicidio son más frecuentes en los masculinos porque tienen menos mecanismos de protección que las féminas y en los intentos suicidas utilizan métodos más agresivos, lo que hace que en la mayoría de casos no puedan ser salvados.

Así lo explicó la psicóloga clínica y salubrista Angelina Sosa Lovera, directora general del Instituto de Salud Mental y Telepsicología (ISAMT), quien explicó que el hecho de que el suicidio sea más frecuente en hombres que en mujeres tiene que ver mucho con el comportamiento de cada género.

“Sabemos que es propio del género masculino el hombre no puede llorar, no puede descomponerse emocionalmente en ninguno de los escenarios, y esas son las consecuencias en algunas ocasiones de esas explosiones agresivas, de esas explosiones de daños hacia sí mismos y hacia los demás”, explicó.

Sosa Lovera fue entrevistada por la coach Lolita Suárez en el programa "Atrévete a Transformarte"

Asimismo, precisó que la depresión es una enfermedad que no discrimina y en el caso de los varones, el hecho de que tradicionalmente se les inculque que deben ser más fuertes hace que tengan menos mecanismos de protección que las féminas.

“En el caso de las mujeres, cuando tenemos una idea suicida algunos factores protectores son el cuidado que tenemos, la responsabilidad hacia nuestros hijos y familiares, decir que si no estoy quién va a cuidar de mis hijos representa una ayuda para evitar el suicidio en algún momento”, expuso.

¿Cómo identificar una persona depresiva?

La especialista precisó que cuando se habla de depresión se trata de un dolor emocional tan profundo que no permite que la persona desarrolle su vida de forma normal, porque le impide concentrarse y hacer las tareas que anteriormente hacía.

Señaló que por lo general las personas con depresión cambian sus hábitos, si antes disfrutaban salir o compartir con amigos pues de momentos dejan de hacerlo, ya no le son placenteras ciertas cosas, pueden sentirse menospreciadas o sienten que ya no son útil en la vida.

“Cuando veamos algo diferente en nuestros familiares o amigos no lo subestimemos, que comiencen a hacer cosas que antes no hacían, así sea aislarse, dejar de hacer sus actividades o empezar a decir cosas como ‘si algún día yo no estoy hagan tal cosa por mí’ o ‘un día voy a desaparecer y jamás volveré’, eso tenemos que tomarlo muy en serio, la persona no está jugando, es que en sus pensamientos está esa idea”, indicó.

¿Cómo se sale de un cuadro depresivo?

Sosa Lovera puntualizó que la depresión es una enfermedad como cualquier otra y decirle a una persona que está pasando por eso “pon de tu parte”, no es suficiente, por lo que se recomienda buscar ayuda de un profesional de la psicología o de la psiquiatría para poder recibir la atención adecuada.

No obstante, dijo que hay técnicas y herramientas que muchas personas podrían compartir, y a veces el mejor psicólogo puede ser una persona que se encuentra al lado, sin embargo, eso no funcionará en todos los casos.

