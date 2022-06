(VIDEO) ¿Por qué el hombre dura tanto tiempo en la peluquería?, ¿cuida su imagen más que la mujer?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los últimos años y el surgimiento de las redes sociales habrían generado que el hombre de hoy tenga un interés marcado en cuidar su imagen y en dedicar hasta dos y tres horas de su semana a ir a la peluquería, donde se realizan procedimientos que van desde cortes de pelo hasta masajes faciales.

Así lo estableció el barbero Argelis Amparo, propietario de Room Barber, quien aseguró que el hombre de la actualidad cuidaría su aspecto incluso más que la mujer y siempre quiere estar “peluche”.

“Ahora el hombre está cuidándose más que la misma mujer, tengo clientes que van dos veces a la semana, están alineados. Yo tengo un tiempo de 45 minutos con cada cliente porque es todo un proceso, se le hace un corte de pelo, de barba, una limpieza facial, toallas frías y masaje facial”, acotó.

Amparo fue entrevistado por los comunicadores Paloma de la Rosa, Elmer Feliz y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“El Cazador de Cabezas”, como también se le conoce a Amparo, indicó que hay clientes a los que deben darle una “buena terapia” antes de hacerle cualquier trabajo porque serían un tanto delicados a la hora de aceptar que trabajen su cabello o rostro.

“Me han llegado algunos clientes que eso es ‘no me tope ahí, no me tope aquí’ y yo les digo espérate, te vamos a actualizar, vamos a ponerte un corte o un estilo de barba 2022, mira esto es lo que hay, le busco todo tipo de imagen para tratar de convencerlo y de decirle que le vamos a hacer un trabajo bien profesional, que no se va a arrepentir”, expuso.

También, apuntó que el área de la barbería ha cambiado mucho, e indicó que ahora mismo la tendencia es trabajar las barbas con un tintado para lograr “la barba perfecta”, lo que está siendo muy demandado por los caballeros porque, según expresó, eso atrae a las mujeres.

“Ahora mismo hay cera, aceite y un peine especial para la barba, y tu compras los productos adecuados y cuidas tu piel para que eviten la grasa y por ende las espinillas”, aconsejó.

