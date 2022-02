(VIDEO) ¿Por qué algunas personas no logran comenzar un emprendimiento? experta en mercadeo lo explica en END

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alejandra Ortiz de Guerrero, ceo de las marcas colombianas Alma Accesorios y Alma Fit, explicó que en un inicio algunas personas que quieren emprender no se embarcan en ello por temores que puede tener un principiante, por lo que se ponen a sí mismas varias excusas, y en su caso, su impedimento era perder la seguridad de un ingreso los 15 y 30 teniendo una familia numerosa y muchos gastos fijos.

“Eso me impedía lanzarme porque Dios mío, tengo tantos gastos fijos, cómo me aventuro con un emprendimiento, si no me funciona me voy a descalabrar, pero la vida me empujó a perder el empleo para emprender con el negocio de mis joyas, que luego fue creciendo gracias a la oportunidad del Gobierno colombiano”, reveló.

Ortiz fue entrevistada por la coach Lolita Suárez en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Contó que incluso sus hijos han sido criados con ese deseo de emprender y que para ello no hay límites, más si les ha enseñado que deben sacrificarse para obtener lo que desean, porque asegura que quien se hace emprendedor tiene el deseo de ser su mejor versión en todos los aspectos de su vida.

La especialista en mercadeo puntualizó que para emprender no es necesario abandonar un empleo, porque también puede hacerse mientras se es empleado y lo verdaderamente importante en este aspecto es tener disciplina e iniciar algo que vaya relacionado a sus gustos para que pueda mantener la chispa emprendedora.

“Lo primero es encomendar todo a Dios para que nos ayude a prosperar y adicionalmente a eso, buscar qué es la pasión que usted tiene, si usted va a emprender tiene que buscar algo que vaya acorde con su gusto, porque eso va a alineado con tu propósito de vida”, apuntó.

Asimismo, indicó que el emprendedor no puede ser derrochador, porque debe procurar que su negocio prospere para luego ver los frutos de su esfuerzo y poder así disfrutar de ellos.

“Primero lo primero, vamos a fortalecernos, capitalizar. Veo muchos emprendedores, que dicen ‘no, yo voy a tomar un préstamo para iniciar’, mi hermana, comience desde cero, usted compra un pintalabio en 10 pesos, lo vende en 13 y se va ganando tres hasta que se capitaliza y su negocio crezca”, expuso.

En ese sentido, señaló que muchas personas se detienen de comenzar a emprender porque empiezan a reparar en que deben tener un gran local y gastar en publicidad, sin embargo, aconsejó que se debe iniciar “como se pueda”. Te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa para que sepas un poco más sobre lo que comentó Ortiz.

Relacionado