(VIDEO) Por cuarta vez, protestan en Santiago Oeste exigiendo marginales en Circunvalación Norte 

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Dirigentes de las juntas de vecinos de Valle Lindo, La Gloria y La Torre de Santiago Oeste protestaron por cuarta ocasión en exigencia de la inclusión de las vías marginales del proyecto de construcción de la Circunvalación Norte.

Joel Payan, explicó que las comunidades se encuentran incomunicadas y que tanto la gobernadora de Santiago Rosa Santos, como el director regional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Alexis Sosa, se comprometieron a buscar solución a la situación.

Dijo además, que pese a las reuniones la obra se encuentra casi en fase final y que ninguno de los dirigentes del gobierno ha ofrecido explicaciones.

“Nosotros estamos aquí, La Gloria, Valle Lindo, La torre y moradores de todas estas comunidades porque las autoridades se comprometieron (Rosa Santos y Alexis Sosa) con buscarle la solución construyendo una marginal de ambos lados, para que las personas de La Gloria tengan acceso a salir a la avenida Tamboril al igual que los de Valle Lindo” indicó Payan.

Asimismo agregó que “ya ellos están terminando esta obra que la van a entregar este mes y la empresa que está construyendo la obra, que es una empresa irresponsable porque no le busca la solución a las personas, a los moradores”.

Payan expresó también, que a su entender, considera irracional que una carretera que tiene como principal objetivo acercar y crear comunicación de diversos sectores de la ciudad, esté dejando a más de 5,000 mil personas sin acceso a las vías.

“Esta es una obra de comunicación y quieren dejar incomunicadas más de 5,000 personas, eso es ilógico”, precisó.

El dirigente agregó que, están en total acuerdo con la construcción de obra, pero que necesitan las marginales.

“La solución es la construcción de una marginal de ambos lados, estamos de acuerdo y apoyamos esta obra y creo que la compañía al igual que las autoridades de Santiago están engañando al Presidente, porque no le buscan solución a todos, porque también tenemos derechos”, insistió.

De su lado, Antonio Gumán Báez el miembro de la junta de vecinos de la comunidad La Gloria, apuntó que los ingenieros colocaron un sembradío de hierbas para evitar que la tierra se desplome de la construcción, pero que entienden que lo correcto es colocar un muro de contención para de esta forma evitar la crianza de plagas.

Asimismo manifestó que “tenemos otras inquietudes, porque los ingenieros están mandando a sembrar hierbas al elevado de ambos lados y queremos decirle a ellos que no queremos crianza de ratas, ratones y todos los insectos”.

“Nosotros queremos que se hagan unos cajones de cemento, unos encaches aunque sea, esa hierba que ellos han sembrado ahí para que el terreno no derrumbe la tierra, nosotros no queremos eso, que nos eliminen esa siembra de hierba que tienen ahí, porque nosotros no nos merecemos eso, la comunidad, eso queda al frente de la calle número 6, merece que eso tenga otra vista no de hierbas, nosotros no somos animales yo creo” concluyó diciendo.

