(VIDEO) Por confusión de nombre apresaron al que no era en caso de Dabel Zapata, dice la madre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nancy Yocasta Jiménez, madre de los dos imputados en la muerte de Dabel Zapata, dijo este lunes que el detenido Julio César Ibert Jiménez (Kendri) y el prófugo Julio César Ibert Jiménez tienen el mismo nombre porque así lo decidió su papá, que igual responde como Julio César.

Sostuvo que Kendri es inocente y que quiso entregar junto al párroco de la comunidad a su hermano, pero éste se dio a la fuga acusándola de “traicionera”.

“Mi hijo me tachó de traicionera, lo iba a entregar junto a su padre, el sacerdote y otra persona de la iglesia, un grupo iba a participar en la entrega a las autoridades, pero él salió corriendo”, dijo la madre arrodillada en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Añadió que el Ministerio Público no se ha dado a la tarea de buscar a los “verdaderos culpables” de darle muerte al hijo del diputado Darío Zapata.

“No es el trabajo de Kendri pagar por algo que no cometió, está deprimido y me ha dicho que prefiere quitarse la vida. Nunca ha hecho nada malo, se dedica a la desabolladura y pintura de vehículos desde muy joven, y no lo defiendo porque sea mi hijo, sino porque no es culpable”, explicó la mujer casi llorando.

Aseguró que su hijo está pagando porque el órgano persecutor no se ha encargado de buscar a los culpables, “porque ya tienen a uno encerrado con el nombre de otro, quiero saber qué van hacer con mi hijo encerrado”.

Reiteró que si quieren que los culpables paguen, que los busquen, pero que investiguen bien.

El pasado jueves, el juez Francisco Rodríguez Consoró del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso a Kendri un año de prisión preventiva en el penal La Victoria.-

