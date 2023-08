(VIDEO) Ponen en circulación libro titulado «Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-En un emotivo y concurrido acto, el destacado y reconocido psiquiatra, Dr. José Miguel Gómez, puso en circulación su segunda psicopatobiografía: «Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas».

La referida actividad se realizó en el Salón Aida Cartagena Portalatin, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Balaguer visto por un psiquiatra: sus tres vidas, es una obra que trata sobre la compleja personalidad del Dr. Joaquín Balaguer, sus rasgos, su vida íntima, sus fortalezas y debilidades, su fobia al matrimonio, así como su adición el poder.

En su obra, el doctor José Miguel Gómez estudia al doctor Joaquín Balaguer desde la psicología, la fenomenología, la psiquiatría y la psicodinámica, pero también desde las circunstancias histórico-social y las circunstanciales que incidieron para forjar el carácter, las habilidades y destrezas de Balaguer.

Como se sabe, el Dr. Balaguer gravitó por 31 años al lado del dictador Trujillo, el cual supo adaptarse, redefinirse y autodirigirse en todas las circunstancias, para luego sacarle provecho y lograr mantenerse en el poder por muchos años.

Balaguer visto por un psiquiatra: sus tres vidas, no es un anecdotario, ni una compilación de datos y mucho menos una presentación político-partidista.

Según su autor, se trata de una radiografía de cuerpo entero al presidente Balaguer, un hombre lleno de secretos impredecibles, introvertido, tímido, evitativo, distante y cercano a la vez, apacible, inteligente y personalmente honesto. Pero sobre todo, emocionalmente manipulador y de conducta pasivo-agresivo, que terminó controlando, anulando y silenciando a sus opositores y adversarios políticos dentro y fuera de su partido.

José Miguel Gómez, es un psiquiatra, escritor, ensayista y columnista, que se ha encargado de realizar estudios psicológicos y psiquiátricos a los líderes políticos que han redefinido y han incidido en la política de República Dominicana, como fue su primera psicopatobiografía: Trujillo visto por un psiquiatra.

Según el Dr. Gómez, el propósito y los motivos de su obra, consisten en aportar a un tipo de historia especializada que estudia las emociones, conductas y decisiones de los líderes y sus circunstancias, tanto de Rafael Trujillo Molina como de Joaquin Balaguer Ricardo. En este sentido, resalta el psiquiatra José Miguel Gómez, que en su psicopatobiografía aborda la vida secreta del doctor Balaguer, sus decisiones y su resultado de vida.

El psiquiatra José Miguel Gómez, resalta que en la medida que fue profundizando su investigación, descubrió a un Balaguer egocentrista, personalista, honesto, trabajador, perseverante, disciplinado, con una fortaleza emocional, unas habilidades y destrezas que le llevaban a ser resiliente como ser humano y político.

«Balaguer Ricardo no era un superhombre, no era un predeterminado, ni el escogido por fuerzas divinas; no era un santo, ni un diablo, tenia luz y sombra, pero logró lo que se proponía a fuerza de carácter, de voluntad, flexibilidad, coraje y capacidad para contextualizar, hacer lo que le convenía, lo posible, aunque fuera moralmente inaceptable y políticamente incorrecto», señala el Dr. Gómez en su más reciente libro: «Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas.

En su libro, José Miguel Gómez hace una radiografía de cuerpo entero de un hombre (Joaquín Balaguer) impredecible, alexitímico, introvertido, de comportamiento pasivo-agresivo, con rasgos obsesivos, histriónicos, evitativos, esquizoides y con fobia al matrimonio. En este ámbito, el psiquiatra aclara: «mi objetivo es meramente un estudio psicopatobiográfico de Joaquín Balaguer, al que descubrí mientras escribía mi libro Trujillo visto un psiquiatra».

El psiquiatra José Miguel Gómez, en su libro afirma que «Es evidente que Balaguer poseía talento, inteligencia, disciplina, temperamento y carácter, lo cual le ayudó a lograr sus propósitos en la vida, Sin un cerebro emocionalmente, sin las habilidades y destrezas sociales, no es posible la adaptación social. Pero, tampoco sin inteligencia cognitiva, aprendizaje, estudios y dedicación, es decir, constancia, continuidad, consistencia y herencia en lo que se desea en la vida».

El Dr. José Miguel Gómez, describe a Joaquín Balaguer como un político de los pies a la cabeza, a tiempo completo, sin vacaciones, sin retiro y sin jubilación. Además, resalta que su cerebro, su actitud, su forma de vestir, conducirse y vivir, lo proyectaban como un hombre de poder. Sobre todo, del poder intangible, lo cual le daba seguridad y tenia el mérito de que sabía qué hacer y cómo hacerlo para obtener resultados, que luego incorporaba al manejo del poder.

En los 13 capítulos de «Balaguer visto por un psiquiatra; sus tres vidas», el lector encontrará las explicaciones desde la visión de la psicología, la psiquiatría, la neurociencia y la conexión con otras ciencias afines, tales como la sociología, la antropología y la política, con la finalidad de aproximarse a conocer la caja negra de Balaguer.

Además de Balaguer visto por un psiquiatra: sus tres vidas, el Dr. Gómez ha escrito las obras El manipulador psicópata, Claves para vencer adversidades, La personalidad de su pareja, Más vale prevenir que lamentar, Parejas inteligentes, Remedios para la soledad, entre otras. Sus 18 libros han sido publicados y presentados en Latinoamérica y el Caribe. Además, el doctor Jose Miguel Gómez es consultor en salud mental para medios de comunicación y dirige la tertulia más concurrida por 15 años, en Cuesta Libros, la cual se realiza el tercer jueves de cada vez.

La presentación del libro «Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas», estuvo a cargo del historiador, ensayista y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, licenciado Juan Daniel Balcácer. También asistieron al acto Rafael Perala Romero, escritor, periodista y director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureas, Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano, Emilia Pereyra, presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos, Verónica Sención, gestora cultural, entre otras personalidades.

