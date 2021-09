(VIDEO) Pollock pega dos jonrones y Dodgers siguen a la caza de los Gigantes

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El guardabosques A.J. Pollock conectó dos de los seis cuadrangulares de los Dodgers de Los Ángeles, que derrotaron 11-9 a los Padres de San Diego., informaron este jueves medios deportivos.

Los Dodgers se mantuvieron 2,0 juegos detrás de los Gigantes de San Francisco, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, con cuatro por jugarse en la temporada regular. Los Gigantes vencieron a Arizona 1-0.

Pollock mandó la pelota a la calle en el primer episodio con un corredor en el camino, y repitió la dosis de poder en el octavo, solitario.

Two run bomb from A.J. Pollock 🤯

Didn't take long for the Dodgers to start covering that three run run-line…

Dodgers-2.5 📈pic.twitter.com/wuBbZfLm7E

