(VIDEO) Politólogo exhorta a Gobierno usar dinero de publicidad para pago de pruebas de coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo Anderson Rodríguez hizo un llamado este jueves al Gobierno dominicano para que el dinero destinado al pago de publicidad en medios sea utilizado para costear la totalidad de las pruebas del coronavirus de personas de escasos recursos.

“A los dominicanos lo que les interesa es que tienen que hacerse las pruebas, del COVID-19, y muchos no tienen dinero. Aquí hay gente que no tiene dinero, aquí hay gente que se muere por mil pesos que no tiene para comprar una receta”, sostuvo.

El también comunicador emitió sus opiniones durante la transmisión del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Anderson Rodríguez indicó que el gasto destinado para la campaña de este año ronda los $10 millones de pesos diarios, los cuales alcanzarían para realizar dicha prueba de manera gratuita.

Asimismo, sugirió que el Gobierno debe acompañarse de médicos y científicos con prestigio, de reputación creíble, para anunciarle al país de los nuevos casos que se registren, ya que la ciudadanía muchas veces no confía en los datos emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

Por: Leticia Feliz

Anuncios

Relacionado