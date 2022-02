(VIDEO) Politólogo considera se debe crear política monetaria expansiva para hacer frente a inflación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo y comunicador Milcíades Guevara consideró que la mejor forma de hacer frente en estos momentos a la inflación en el país es crear una política monetaria expansiva, donde se ponga dinero en la manos de los dominicanos y dominicanas de manera planificada para que este pueda retornar al Estado.

“Tenemos una inflación real, no la podemos eludir porque no es aquí solamente, está en todo el mundo, principalmente por el tema del transporte marítimo, pero la gente no lo entiende. ¿Qué vamos a hacer?, vamos a incentivar, a expandir la oferta monetaria en sectores específicos”, expuso.

El politólogo sostuvo sus planteamientos tras comentar que la tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7.5 %, la mayor subida interanual desde febrero de 1982, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país.

Guevara emitió sus comentarios junto a los comunicadores Jorge Moreno y Janssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y los espacios televisivos Si TV, Ruta 66 y Latina TV en la región Este, y en Estados Unido, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 13:13).

Destacó que Estados Unidos tiene la facultad de emitir billetes y su moneda es de cambio mundial, lo que le da la facilidad de poder jugar con sus políticas económicas expansivas y restrictivas, a diferencia de otras economías.

El comunicador insistió en que en el caso de República Dominicana una política económica expansiva sería la solución al tema de la inflación, no obstante, precisó que se aplique a sectores que no termine afectado en el corto plazo el bolsillo de la gente.

“Durante la pandemia se usó una política económica expansiva, a todo el mundo se le abrió un crédito, pero lamentablemente lo abrieron para el sector turismo, dizque que para que una gente se vaya a un hotel y ahora están pagando eso, muchos aprovechan y se fueron para un hotel y ahora están pagando ese préstamo blando”, señaló.

