(VIDEO) Politólogo Belarminio Ramírez asegura liderazgo político debe sincerarse con crisis que se aproxima

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y politólogo, Belarminio Ramírez Morillo, manifestó que el liderazgo político nacional debe de sincerarse con la población de cara a la inminente crisis social que se aproxima para los siguientes años, 2021 y 2022, producto de la recesión económica derivada de la pandemia del coronavirus.

“Esta crisis económica todavía no ha llegado a la fase de crisis social, pero va a llegar, cuando la gente no tenga con qué comer, no tenga trabajo, y los gobiernos no tengan capacidad para suplir alimentos y medicinas, viviremos algo jamás vivido o pensado”, acotó.

El abogado emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 41:30).

Igualmente agregó que “yo pienso que tenemos que comenzar a preparar a la población para algo grande que va a suceder a partir del año próximo”, sugirió.

Al abordar el tema de la actual crisis económica que se vive en el mundo producto de la pandemia, Ramírez Morillo indicó que dicha situación a penas comienza ya que todos los gobiernos del mundo están actualmente utilizando sus reservas para hacer frente al coronavirus, asegurando que las reservas se están agotando y por ende cayendo en endeudamiento.

“La capacidad de endeudarse también se agota, y luego los gobiernos que tengan que vender que tengan activos, como el caso de la República Dominicana, el próximo año comenzaran a vender todo el patrimonio”, aseveró el politólogo.

Igualmente, dijo que muchos especialistas económicos están perdidos en el entendido de que se podrá volver a la misma estabilidad que se poseía antes de la llegada de la pandemia lo cual asegura “no es posible”.

“No es posible llegar volver a donde estábamos antes de la pandemia, hay que regirse por un modelo económico post pandemia”, agregó.

Ramírez Morillo dijo que a nivel local el liderazgo político está enfocado en el chisme, intriga y ambición desmedida del poder, dejando a un lado las nuevas ideologías que serían un nuevo régimen económico, político, social e institucionalidad del estado para sacar adelante a la República Dominicana.

“El año que viene el Gobierno tendrá que vender no solo Punta Catalina, ya se está hablando de vender el Banco de Reservas, aquí todo el mundo lo que está perdido es en un chisme, en una ambición desmedida de poder”, aseguró.

Ramírez Morillo indicó que se debe decir a la ciudadanía que la prioridad actual es la producción de alimentos, al tiempo de comenzar a vivir con sacrificios y limitaciones, debido al descenso social que se producirá en lo adelante.