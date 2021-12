(VIDEO) Politóloga dice Ministerio Público mediatiza casos de corrupción

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La politóloga y comunicadora Edhuarda Andújar criticó el “populismo” con el que dijo está actuando el Ministerio Público, tras indicar que este se ha dado a la tarea de estar frente a las cámaras realizando declaraciones sin sustentarlas, lo que a su entender es un intento judicializar la política.

“Yo creo que el populismo con el que ha actuado el Ministerio Público es porque quiere estar frente a las cámara y los reflectores dando declaraciones, y no sustentando estas declaraciones, me parece que es un intento de judicializar la política”, expresó.

Andújar realizó estas declaraciones mientras conducía el programa “Politizando”, junto a Elías Cornelio, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:36).

Advirtió que la República Dominicana está adoptando esta práctica que ha estado presente en otros países de América Latina, y que a su entender no es algo saludable para el sistema democrático del país.

“No es algo que está pasando solamente en República Dominicana, recordemos el caso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. No me parece que se haga esto, porque no es saludable para el sistema democrático institucional”, contó.

Asimismo, expuso que siempre ha sido una abanderada de que toda persona que cometa algún ilícito sea juzgada, sin embargo, se manifestó en contra de la mediatización de la justicia.

“Yo siempre he sido una abanderada de que si hay una persona que ha cometido un ilícito, sea penal, administrativo o de cualquier índole, que esa persona pueda ser sometida a la acción de la justicia, y que sea condenado en caso de que sea culpable”, externó.

Relacionado