(VIDEO) Policías dejan libre al Sujeto pese a violentar toque de queda e irrespetar autoridades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-A través de un video que nos llega a esta redacción se observa como varios policías dejaron en libertad al artista Joan Manuel Nova, mejor conocido como el Sujeto Oro 24, a pesar de este haber violentado el toque de queda y vociferar palabras obscenas.

En el audiovisual se escucha cuando El sujeto, quien se desplazaba en una jeepeta blanca, le dijo varias malas palabras a los policías que conformaban el retén policial, quienes le exigían al comandante que lo apresará por su falta de respeto para con ellos,

“Comando entonces nosotros estamos aquí pasando mala noche de balde, no ombe no, eso no es así, no lo deje ir que él nos faltó”

Sin embargo, el comandante de quien se desconoce el nombre, obviando las peticiones de sus subalternos siguió conversando con El Sujeto y a modo de chiste le dijo que se subiera en su vehículo y se fuera.

Hasta el momento se desconoce dónde y cuándo se produjo este hecho.

