(VIDEO) Policía resulta herido en Bonao durante celebración de partido entre Licey y Águilas

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de machetazos a manos de un supuesto delincuente, en un hecho ocurrido anoche en el parque Duarte de Bonao, durante la celebración del partido entre las Águilas y el Licey. Como se observa en este video, los agentes le salieron “prácticamente” corriendo al supuesto antisocial y se refugiaron en un establecimiento comercial. El agresor fue detenido por ciudadanos que le quitaron el machete que portaba y luego lo entregaron a las autoridades, según se informó. #elnuevodiariord