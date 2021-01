(VIDEO) Policía rescata una joven tras denuncias de presunto maltrato en Samaná

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAMANÁ.- La Policía Nacional rescató este domingo a una joven tras denuncias de presuntos maltratos físicos y verbales por parte de su progenitor, en un hecho registrado en Los Camachos, Samaná.

La joven fue identificada como Yohanny Nicaury Aquino, de 18 años de edad, quien sostuvo que veía televisión y planeaba su cumpleaños con sus primas cuando su padre la agredió.

“Él me empujo, me caí y me corté con un espejo que se rompió; mi mamá se metió en el medio para que él no me golpeara y también la empujó”, sostuvo entre lagrimas la joven.

Vecinos de la joven indicaron que tanto ella como su madre son agredidas por el hombre, identificado como Yovanny Aquino.

Las autoridades trasladaron a la joven al Hospital Dr. Alberto Gautreaux, en tanto que el hombre emprendió la huida.