(VIDEO) “Policía no me mates, yo me paro”, el reclamo de Rochy ante muerte de esposos evangélicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que se hiciera de conocimiento público que la Policía Nacional había ultimado una pareja de esposos evangélicos en Villa Altagracia tras presuntamente confundir su vehículo, el artista urbano Rochy RD lanzó este lunes el sencillo “No me mates”, como una reclamo social ante la inseguridad nacional.

En el audiovisual, el exponente entona las letras “policía no me mates que yo me paro, busca un lugar que se vea un poco más claro. Por favor no me mates, menos en lo oscuro. Busca un lugar donde yo me sientas seguro”.

A través de su cuenta de Instagram, Aderly Ramírez Oviedo, nombre de pila del cantante, manifestó que “pido a Dios por el dolor de estas familia y misericordia para ese error de esos policías, por se que se entiende que no fue intencional. Esto lo hice del corazón”.

Una pareja de esposos evangélicos, Elisa Muñoz y Joel Díaz, fue ultimada por miembros de la uniformada, en momentos en que salían de un culto, en un hecho registrado en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.