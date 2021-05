(VIDEO) Policía de Houston está tras la pista de un hombre acusado de tener un tigre

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON. –La Policía de Houston está tras la pista de un hombre acusado de tener un tigre en la metrópolis de Houston, luego de que el pasado domingo recibieran una denuncia en ese sentido.

Según informó la Policía al sitio web estadounidense TMZ, una vez llegaron al lugar la mascota ya no estaba.

Dijeron que el alegado dueño del tigre lo había metido en un Jeep Cherokee blanco y emprendió la huida, pero que lograron obtener la placa del vehículo y se encuentran tratando de rastrear al perseguido.

Medios internacionales explican que las autoridades identificaron al hombre como un hispano de unos 20 años.

Expresan que la Policía cree que el tigre estaba en manos del hombre de manera ilegal.

Se informó que hubo una escena salvaje “donde un vecino, que supuestamente es un ayudante del sheriff, se encontró cara a cara con la bestia rayada. El tipo tenía su arma desenfundada mientras intentaba gritarle que se detuviera pero siguió arrastrándose hacia él”.

El alegado dueño supuestamente le dijo a la Policía que no le dispare y que se quedaría con el animal, lo que logró al final sin que salieran balas.

“Es ilegal tener mascotas exóticas como esta en la ciudad de Houston, pero aparentemente puede tener un tigre en el condado de Harris no incorporado circundante, asumiendo que tiene todo el papeleo correcto y un montón de seguro”, indica la prensa internacional.

TIGER IN HOUSTON? A #KHOU11 viewer spotted one tonight and shot video of it. @JMilesKHOU has the story. https://t.co/48cvbN5PTz#HOUNews pic.twitter.com/DUX6RiJRlM

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) May 10, 2021