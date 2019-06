VIDEO: Policía apresa supuesto autor intelectual atentado a David Ortiz

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Policía Nacional (@policiard), informó que apresó hoy a Víctor Hugo Gómez, acusado de ser el autor intelectual del atentado en que resultó herido el expelotero David Ortiz, alegadamente al confundirlo con otro hombre identificado como David Fernández, alias El Modelo. La institución del orden hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter donde expresó que “la Policía Nacional apresa a Victor Hugo Gómez”, quien se encontraba prófugo. En un audiovisual que circula sobre el apresamiento se observa el momento cuando los agentes sorprendieron a Hugo Gómez, mientras realizaba una video llamada. Continúa leyendo esta noticia en página web www.elnuevodiario.com.do