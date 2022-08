(VIDEO) Pole dance: Más allá de un baile sensual, una disciplina artístico deportiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que la sensualidad es algo distintivo del pole dance, el instructor de esta disciplina Bladimir Vásquez, considera que la misma no debería ser encasillada, debido a que esta es una expresión artístico deportiva.

“Hacer pole dance para chicos es muy sexualizado, si eres chica también, porque hay culturas donde esa parte es un tabú, en Europa; por ejemplo, eso no existe. Yo acabo de venir de Colombia y hay estudios de pole dance exclusivamente para hombres”, expresó.

Al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el artista expuso que aunque este baile utiliza como principal elemento la barra vertical y movimientos muy sexis, no es exclusivo de un género, no tiene edad y mucho menos contextura física.

(Ver).

Sostuvo que a su llegada a la República Dominicana tomó la decisión de practicar pole dance en tacones, siendo uno de los primeros hombres en mezclar la pasarela con baile en el territorio nacional, lo que despertó diversas reacciones públicas, a las que ya se estaba acostumbrando, pero su primera participación en el programa Con la Dra. Controversia generó opiniones que despertaron sentimientos que había engavetado.

Por esta razón, el artista que ha sido reconocido en diversas ocasiones por sus atributos físicos, expresó que a pesar de que está consciente de que el pole dance es una disciplina muy controversial, no esperaba que una de sus coreografías tuviera tan poca aceptación en las redes sociales.

“Sé que es controversial ver a un hombre bailando en tacones y cuando decidí hacerlo sabía que podía recibir muchos comentarios en contra, no me imaginé que por esa participación iba a ser de esa manera. En un principio no supe cómo canalizarlo, porque no me lo esperaba tanta receptividad”, emitió.

En ese sentido, Vásquez, enfatizó que esta es una disciplina que debería ser respetada por la sociedad, porque de la misma manera en que las personas practican gimnasia u otros deportes, el pole dance requiere de mucha preparación física y psicológica.

Relacionado