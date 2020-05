(VIDEO) PN traslada dotación de cuartel Jima Abajo tras dejar en libertad acusados de agredir periodista

View this post on Instagram

El director de la Policía Nacional(@policiard ) mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, dispuso el cambio y sancionó la dotación policial de Jima Abajo en La Vega. La disposición se originó debido a que la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos (RNCD) denunció que esa dotación policial había soltado a dos detenidos acusados de haber herido en el rostro al periodista Radhamés Sánchez, miembro de esta organización que agrupa comunicadores de todo el país y otras ciudades de USA. #elnuevodiariord