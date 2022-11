(VIDEO) PN retiene quince Sonata en Santiago para fines de investigación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Quince vehículos marca Hyundai modelo Sonata de color gris y blanco, fueron retenidos la madrugada de este lunes y trasladado al Comando Central de la Policía Nacional para fines de investigación.

Andrés Romero, denunció que fue detenido en horarios próximos a las 4:30 am cuando supuestamente llevaba a su padre al Instituto Oncológico Regional del Cibao a recibir unos tratamientos médicos y que la uniformada ni siquiera le solicitó los documentos correspondientes.

“El papa mío, yo lo fui a llevar al oncológico que ahí le dan quimio y radioterapia porque tiene cáncer y fui a las 4:30 de la mañana y cuando doblé ahí mismo en la carrera, se me tiran tres patrullas y sin preguntarme nada me dicen vamos para la base, sin decirme nada”, narró.

Romero destacó que lo correcto es que cuente con una herramienta que le permita depurar los vehículos en el lugar y momento que detienen al ciudadano.

En cambio, a Joel Peralta, taxista por aplicación, si se le solicito la documentación, pero de igual manera fue enviado al destacamento policial a pesar de que supuestamente tuviera todo en orden.

“Me depuraron el carro, revisan, no me piden documentación, me mandan a la base que me van a depurar de una vez y estoy aquí desde las 4:30 de la mañana y nadie me dice nada”, señaló.

Al preguntársele si recibió alguna información sobre las razones, precisó que las autoridades buscan un vehículo con las mismas características que presuntamente es el autor de la muerte un individuo.

