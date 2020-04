(VIDEO) PN lamenta agresión a médico durante toque de queda en Bonao; CMD deplora acción

View this post on Instagram

El director de la Regional Cibao-Sur de la Policía Nacional(@policiard ), coronel Claudio José Poche Valdez, lamentó este viernes el incidente registrado ayer entre un médico y una patrulla en medio del toque de queda, al tiempo de reiterar el compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos y el cumplimiento a la Constitución y el estado de excepción que vive el país por el COVID-19. En ese sentido, Poche Valdez manifestó que tomará las medidas disciplinarias que amerita la acción del policía, el cual, según dijo, reaccionó sin la debida profesionalidad ante la agresión verbal y los improperios e insultos de los que fue víctima por parte del Dr. José Luis Medina, quien se encontraba “no solo muy borracho, sino violando el toque de queda y arriesgando su vida y la de otros por su estado conduciendo un vehículo de motor”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #elnuevodiariord